Κλιμακώνεται δραματικά η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν με το Νέο Δελχί να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους το βράδυ της Τρίτης

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το Indiatvnews, ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Επιχείρηση Sindoor», με στοχευμένα πλήγματα κατά «τρομοκρατικής υποδομής στο έδαφος του Πακιστάν» και στο κατεχόμενο Τζαμού και Κασμίρ.

Ο πακιστανικός στρατός λέει ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν ενώ άλλα 12 τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το Aljazeera.

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe