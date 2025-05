Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή του Νταγκεστάν στη Νότια Ρωσία, όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση εναντίον των αστυνομικών, που ανήκαν στο τμήμα τροχαίας, σημειώθηκε στις 14:20 τοπική ώρα (13:20 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ένας από τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση σκοτώθηκε, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο το εν λόγω υπουργείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε σε κανάλια της εφαρμογής Telegram, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει τα άψυχα σώματα των αστυνομικών να κείτονται σε δρόμο της πόλης δίπλα στο περιπολικό. Καθώς οι περαστικοί σταματούσαν στο σημείο της συμπλοκής, ακούγονται κι άλλοι πυροβολισμοί στο δρόμο.

