Τεράστιες φωτιές απειλούν την Ιερουσαλήμ με τον ισραηλινό στρατό να σπεύδει σε βοήθεια, τη στιγμή που συνδράμουν και χώρες του εξωτερικού, όπως Ελλάδα και Κύπρος. Μάλιστα, ακόμα και η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισε να στείλει βοήθεια, παρά τον πόλεμο στη Γάζα που είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι φλόγες απειλούν σπίτια και οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις πολλών οικισμών.

Επιπλέον, διακόπηκε η τελετή μνήμης στο στρατιωτικό μνημείο του Λατρούν, το οποίο επίσης εκκενώθηκε, ενώ ανάλογη εντολή δόθηκε και σε κοντινό μοναστήρι.

Israel is engulfed by devastating wildfires



Authorities are evacuating local residents, and the road to Jerusalem has been blocked.



Η Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει πεζοπόρους και επισκέπτες από προστατευόμενες περιοχές και φυσικά πάρκα στην πληγείσα περιοχή.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και πτητικά μέσα, ενώ επτά άτομα φέρουν ελαφρά εγκαύματα.

Δείτε βίντεο από την Ιερουσαλήμ:

Israeli occupation authorities are preparing to evacuate several Israeli settlements near occupied Jerusalem, as wildfires are raging and spreading out of control, according to Israeli media reports.

Not only around Jerusalem, Fires started in Northern Israel as well.



It is now obvious that the dozens of fires were started by Palestinian terrorists to sabotage the Independence day celebrationd.



The monsters have succeeded.



