Έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι Shahid Rajaee στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν με αποτέλσμα τουλάχιστον 115 άνθρωποι να τραυματιστούν, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκίνησε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο Ομάν.

MAJOR EXPLOSION AT IRANIAN PORT: An explosion occurred at Iran's strategic Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, injuring at least 80 people who have been transferred to hospitals across Hormozgan province, according to local emergency services. Residents reported the blast was… pic.twitter.com/CHD1FPURX2 — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) April 26, 2025

«Αυτήν τη στιγμή εκκενώνουμε και μεταφέρουμε τους τραυματίες σε ιατρικά κέντρα», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ένας τοπικός αξιωματούχος της διαχείρισης κρίσεων.

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.



Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.



Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong… pic.twitter.com/2UwPy42aOZ — The Global Beacon (@globalbeaconn) April 26, 2025

Η έκρηξη έσπασε τζάμια σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με βίντεο που μοιράζονται στο διαδίκτυο και δείχνουν ένα σύννεφο καπνού να σχηματίζεται μετά την έκρηξη.