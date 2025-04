Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κυκλοφορία ενός βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο περιλάμβανε σκηνές ακραίας σεξουαλικής βίας και ενθάρρυνε τον βιασμό, την κακοποίηση και τη δολοφονία γυναικών.

Το «No Mercy» λανσαρίστηκε στην πλατφόρμα Steam αλλά μετά τη διεθνή κατακραυγή, αφαιρείται σε πολλές χώρες.

Το «No Mercy» έκανε την εμφάνισή του στις αρχές Απριλίου. Το παιχνίδι, όπως αναφέρει το Newsweek, επέτρεπε στους παίκτες να διαλέξουν έναν χαρακτήρα που βιάζει, βασανίζει και σκοτώνει γυναίκες.

Δεν έφερε καμία ένδειξη ηλικιακού περιορισμού ή προειδοποίηση περιεχομένου και χαρακτηρίστηκε από χρήστες και κριτικούς ως «προσομοίωση βιασμού».

Το παιχνίδι περιλάμβανε σκηνές όπου ο παίκτης βιάζει μια γυναίκα, η οποία κατόπιν μένει έγκυος, γεννά ένα μωρό και στη συνέχεια δολοφονείται μαζί με το νεογέννητό της.

Το «No Mercy» απαγορεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Μετά από αυτές τις απαγορεύσεις, η Zerat Games αφαίρεσε το παιχνίδι από τη Steam, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σκοπεύουμε να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο».

📢Sexual violence is not entertainment.



“No Mercy” encourages players to sexually assault women. That’s not a game—that’s abuse.



We join @CollectiveShout and allies worldwide in demanding @Steam take global responsibility and remove this content.



Read Press Statement:… pic.twitter.com/WWC0dXUUBl