«Έκρηξη» των αισθητικών επεμβάσεων παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν πολυάριθμες ιατρικές πρακτικές για τη διόρθωση και βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης.

Η Άμπι Γου ήταν μόλις 14 ετών όταν έκανε για πρώτη φορά αισθητική χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με το BBC, αφού έλαβε ορμονοθεραπεία για μια ασθένεια, το βάρος της αυξήθηκε από 42 κιλά σε 62 μέσα σε μόλις δύο μήνες. Η αλλαγή δεν είχε περάσει απαρατήρητη από την καθηγήτρια θεάτρου της.

«Η δασκάλα μου είπε: “Ήσουν το αστέρι μας, αλλά τώρα είσαι πολύ χοντρή. Ή παραιτήσου ή χάσε γρήγορα βάρος”», θυμάται η Άμπι, η οποία εκείνη την εποχή προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις της στο θέατρο.

Η μητέρα της Άμπι τότε την πήγε να κάνει λιποαναρρόφηση για να αφαιρέσει το λίπος από την κοιλιά και τα πόδια της.

Η Άμπι θυμάται τα λόγια της μητέρας της, καθώς περίμενε στην κλινική με τη ρόμπα του νοσοκομείου και ήταν αγχωμένη για το χειρουργείο. «Να είσαι γενναία και να μπεις μέσα. Θα γίνεις όμορφη μόλις βγεις».

Η χειρουργική επέμβαση ήταν τραυματική για την ίδια, αφού της χορηγήθηκε μόνο μερική αναισθησία και είχε τις αισθήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια. «Έβλεπα πόσο λίπος αφαιρούνταν από το σώμα μου και πόσο αίμα έχανα», λέει.

Σήμερα, η 35χρονη Άμπι έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 επεμβάσεις, που κόστισαν μισό εκατομμύριο δολάρια.

Είναι συνιδιοκτήτρια μιας κλινικής ομορφιάς στο κεντρικό Πεκίνο και έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ραγδαίας αύξησης της πλαστικής χειρουργικής στην Κίνα.

Όμως οι επεμβάσεις είχαν φυσικό κόστος.

Καθισμένη μπροστά σε έναν καθρέφτη μέσα στο πολυτελές διαμέρισμά της στο Πεκίνο, πασπαλίζει απαλά με concealer τους μώλωπες από μια πρόσφατη ένεση αδυνατίσματος προσώπου – μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται κάθε μήνα για να βοηθήσει το πρόσωπό της να φαίνεται «πιο σφριγηλό και λιγότερο παχουλό» μετά από τρεις επεμβάσεις μείωσης του σαγονιού, από το οποίο αφαιρέθηκαν πάρα πολλά οστά.

Αλλά επιμένει ότι δεν έχει μετανιώσει για τις επεμβάσεις και πιστεύει ότι η μητέρα της πήρε τη σωστή απόφαση πριν από χρόνια.

«Η χειρουργική επέμβαση λειτούργησε. Γέμιζα αυτοπεποίθηση και γινόμουν πιο ευτυχισμένη, μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι η μητέρα μου πήρε τη σωστή απόφαση».

Η πλαστική χειρουργική, που κάποτε θεωρούνταν ταμπού, έχει εκτοξευθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία 20 χρόνια στην Κίνα, τροφοδοτούμενη από την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κάθε χρόνο, 20 εκατομμύρια Κινέζοι πληρώνουν για αισθητικές επεμβάσεις.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι νεαρές γυναίκες που ζητούν χειρουργική επέμβαση. Το 80% των ασθενών είναι γυναίκες και η μέση ηλικία κάποιου που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση είναι τα 25 έτη.

Ενώ η εμφάνιση ήταν πάντα σημαντική στην κινεζική κουλτούρα, ιδίως για τις γυναίκες, τα πρότυπα ομορφιάς στη χώρα αλλάζουν.

Για χρόνια, τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά ήταν ένα μείγμα δυτικών προτύπων, φαντασίας anime και έμπνευσης K-Pop: Το διπλό βλέφαρο, το λεπτό σαγόνι, η προεξέχουσα μύτη και το συμμετρικό πρόσωπο. Ωστόσο, τελευταία, οι πιο περίεργες επεμβάσεις βρίσκονται σε άνοδο – κυνηγώντας ένα μη ρεαλιστικό, υπερ-θηλυκό ιδεώδες.

Η σύντμηση του άνω χείλους στενεύει τον χώρο μεταξύ χείλους και μύτης, που θεωρείται ότι σηματοδοτεί τη νεότητα.

Αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτής της ομορφιάς είναι φτιαγμένο μόνο για τα social media. Κάτω από φίλτρα, τα αποτελέσματα μπορεί να φαίνονται άψογα. Στην πραγματική ζωή, το αποτέλεσμα είναι συχνά αλλόκοτο – ένα πρόσωπο που δεν είναι αρκετά «ανθρώπινο».

Εφαρμογές αισθητικής χειρουργικής όπως το SoYoung (New Oxygen) και το GengMei (More Beautiful) -που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν ανάλυση των «ατελειών του προσώπου» με βάση αλγόριθμο- έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα. Αυτές και άλλες τάσεις ομορφιάς μοιράζονται και προωθούνται από διασημότητες και influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζοντας ραγδαία το τι θεωρείται «επιθυμητό» και «φυσιολογικό».

Ως μία από τις πρώτες influencers της Κίνας στον τομέα της αισθητικής χειρουργικής, η Άμπι έχει καταγράψει τις επεμβάσεις της σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εντάχθηκε στο SoYoung αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει υποβληθεί σε περισσότερες από 100 επεμβάσεις, όταν σαρώνει το πρόσωπό της χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «μαγικός καθρέφτης» του SoYoung, η εφαρμογή εξακολουθεί να επισημαίνει τις «ατέλειες» και να προτείνει έναν μακρύ κατάλογο συνιστώμενων επεμβάσεων.

«Λέει ότι έχω σακούλες στα μάτια. Να κάνω αυξητική στο πιγούνι; Το έχω κάνει αυτό. Αδυνάτισμα μύτης; Να κάνω άλλη μια επέμβαση στη μύτη;»

Σε αντίθεση με τους τυπικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εφαρμογές ομορφιάς όπως η SoYoung προσφέρουν επίσης μια λειτουργία επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Μοιράζονται λεπτομερή ημερολόγια πριν και μετά και συχνά ζητούν τη συμβουλή σούπερ-χρηστών όπως είναι η Άμπι.

Για να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση, κλινικές ανοίγουν με ταχείς ρυθμούς σε όλη την Κίνα, αλλά υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων ιατρών και πολλές κλινικές λειτουργούν χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με έκθεση της iResearch, μιας εταιρείας ερευνών μάρκετινγκ, από το 2019, 80.000 χώροι στην Κίνα παρείχαν αισθητικές επεμβάσεις χωρίς άδεια και 100.000 επαγγελματίες αισθητικής εργάζονταν χωρίς τα κατάλληλα προσόντα.

Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι εκατοντάδες ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά μέσα στις κινεζικές κλινικές αισθητικής χειρουργικής.

Ο δρ Γιανγκ Λου, πλαστικός χειρουργός και ιδιοκτήτης κλινικής αισθητικής χειρουργικής με άδεια στη Σαγκάη, λέει ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται για χειρουργικές επεμβάσεις.

«Έχω δει πολλούς ασθενείς των οποίων η πρώτη χειρουργική επέμβαση ήταν μια αποτυχία, γιατί πήγαν σε μη αδειοδοτημένους χώρους», λέει ο δρ Γιανγκ.

«Ορισμένοι μάλιστα χειρουργήθηκαν μέσα σε σπίτια».

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι όπως η Γιούε Γιούε πέφτουν θύματα μη αδειοδοτημένων κλινικών αισθητικής στην Κίνα. Ωστόσο, ακόμη και ορισμένες αδειοδοτημένες κλινικές και εξειδικευμένοι χειρουργοί δεν ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες.

