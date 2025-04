Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου προκαλεί θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κηδεία του είναι πιθανό να τελεστεί το Σάββατο, ενώ η σορός του εκλιπόντα ποντίφικα μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ στο παρεκκλήσι του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου διέμενε. Το γραφείο και το διαμέρισμά του σφραγίστηκαν.

Η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος.

Σήμερα, Τρίτη, οι καρδινάλιοι θα συναντηθούν για να σχεδιάσουν την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου – όσοι βρίσκονται στη Ρώμη έχουν προσκληθεί να συναντηθούν στις 09:00 το πρωί της Τρίτης για τον σχεδιασμό.

Στη συνάντηση αυτή αναμένεται να αποφασίσουν πότε η σορός του πάπα θα μεταφερθεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την ταφή, ώστε το κοινό να αποτίσει τα σέβη του. Το Βατικανό είχε δηλώσει νωρίτερα τη Δευτέρα ότι η μεταφορά αυτή θα μπορούσε να γίνει ήδη από την Τετάρτη το πρωί, όπως αναφέρει το βρετανικό BBC.

Μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου ξεκινούν εννέα ημέρες επίσημου πένθους, που ονομάζονται Novendiales, με την κηδεία και την ταφή να γίνονται συνήθως μεταξύ της τέταρτης και της έκτης ημέρας μετά τον θάνατό του.

Το Βατικανό δημοσιοποίησε τη διαθήκη του πάπα Φραγκίσκου σε ό,τι αφορά τον χώρο και τις λεπτομέρειες της ταφής του. Στο σχετικό έγγραφο επιβεβαιώνεται ότι η ταφή του ποντίφικα, βάσει της βούλησής του, πρέπει να πραγματοποιηθεί στη βασιλική εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης, που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο. «Ο τάφος πρέπει να είναι κάτω από το δάπεδο, απλός, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση και μόνο με μια επιγραφή: Franciscus», γράφει η διαθήκη.

Pope Francis' spiritual testament, dated 29 June 2022, has been published, giving indications for his burial in the Basilica of Saint Mary Major.https://t.co/8KH3Yi2cF1