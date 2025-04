Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων τελών λιμενικών εισόδων σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή εξυπηρετούν κινεζικά συμφέροντα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας της Κίνας στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη 17 Απριλίου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και άλλους εμπορικούς εταίρους.​

Σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), τα νέα τέλη θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 14 Οκτωβρίου 2025. Αρχικά, θα επιβάλλεται τέλος $50 ανά καθαρό τόνο σε κάθε πλοίο κινεζικής κατασκευής ή ιδιοκτησίας που προσεγγίζει αμερικανικά λιμάνια, με την πρόβλεψη για ετήσια αύξηση κατά $30 τα επόμενα τρία χρόνια, φτάνοντας τα $140 ανά τόνο μέχρι τον Απρίλιο του 2028 . Τα τέλη αυτά θα εφαρμόζονται έως και πέντε φορές ετησίως ανά πλοίο.

Αυτό αναφέρει ο ναυτιλιακός ιστότοπος FreightWaves, επισημαίνοντας ότι, για τα πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, προβλέπεται εναλλακτικό τέλος $120 ανά κοντέινερ, το οποίο θα αυξηθεί σταδιακά στα $250 μετά από τρία χρόνια. Η επιλογή μεταξύ των δύο μοντέλων χρέωσης θα γίνεται με βάση το ποιο είναι υψηλότερο για κάθε περίπτωση.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα νέα τέλη αποσκοπούν στην αναζωογόνηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και στη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα στον τομέα της ναυτιλίας. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του USTR, «οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ θα αρχίσουν να αντιστρέφουν την κυριαρχία της Κίνας, να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την αμερικανική εφοδιαστική αλυσίδα και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη χρήσης πλοίων κατασκευασμένων στις ΗΠΑ», αναφέρει ο Guardian.

Η ανακοίνωση των νέων τελών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, τους εξαγωγείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Πολλοί εκφράζουν ανησυχίες ότι τα τέλη αυτά θα αυξήσουν το κόστος μεταφοράς, θα διαταράξουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και θα επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές των ΗΠΑ.​

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους, με κάποιες να επιλέγουν την αποθήκευση εμπορευμάτων στην Ευρώπη ή την πώλησή τους σε άλλες αγορές, αποφεύγοντας έτσι τα αυξημένα κόστη που συνεπάγονται τα νέα τέλη.

