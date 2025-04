Για πρώτη φορά η Μισέλ Ομπάμα απάντησε στις φήμες που την θέλουν να παίρνει διαζύγιο από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Μιλώντας στο στο podcast «Work in Progress» της ηθοποιού Σοφία Μπους, η πρώην πρώτη Κυρία της Αμερικής είπε για τις πρόσφατες απουσίες της από πολιτικές εκδηλώσεις του συζύγου της: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έκανα μια επιλογή για τον εαυτό μου – έπρεπε να υποθέσουν ότι χωρίζουμε».

Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο και με τις κόρες της ενήλικες, η πρώην Πρώτη Κυρία ανέφερε ότι για πρώτη φορά έχει την ελευθερία να οργανώνει το πρόγραμμά της όπως επιθυμεί. «Θα μπορούσα να είχα κάνει πολλές από αυτές τις επιλογές νωρίτερα, αλλά δεν επέτρεπα στον εαυτό μου αυτή την ελευθερία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι συχνά χρησιμοποιούσε τις κόρες της ως δικαιολογία για να αποφύγει ανεπιθύμητες υποχρεώσεις.

Μιλώντας για μια πρόσφατη κατάσταση, χωρίς να πει σε ποια αναφέρεται, παρατήρησε: «Κοίταξα το πρόγραμμά μου και αποφάσισα να κάνω αυτό που ήταν καλύτερο για μένα, αντί για αυτό που έπρεπε ή αυτό που πίστευα ότι ήθελαν οι άλλοι».

Η απουσία της από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και από την κρατική κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, τροφοδότησαν τις σχετικές εικασίες. Η ίδια παραδέχτηκε ότι συχνά οι γυναίκες δυσκολεύονται να πουν «όχι», φοβούμενες ότι θα απογοητεύσουν τους άλλους.

«Αυτό είναι κάτι που εμείς οι γυναίκες παλεύουμε: να μην απογοητεύουμε τους άλλους. Και φτάνει σε σημείο που η επιλογή μου να κάνω κάτι για μένα ερμηνεύεται σαν πρόβλημα στον γάμο μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ δεν άφησε κανένα περιθώριο να παρερμηνευτούν οι δηλώσεις της για το φερόμενο διαζύγιο:

«Ο Μπαράκ και εγώ είμαστε μαζί εδώ και 32 χρόνια», παραπέμποντας και στην ανάρτηση του πρώην προέδρου τον περασμένο Οκτώβριο στο X, με αφορμή την επέτειό τους.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4