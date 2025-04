Σοκ προκαλεί η υπόθεση μιας 27χρονης μητέρας από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία σκότωσε τις δύο κόρες της, ηλικίας 1 και 3 ετών, επειδή πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα «καθάριζε τον κόσμο από το κακό». Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το δικαστήριο την έκρινε αθώα λόγω παραφροσύνης και αποφάσισε τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρικό ίδρυμα για το υπόλοιπο της ζωής της.

A New Jersey mother who drowned her two children last year for "religious reasons" was found not guilty by reason of insanity, a court rules. https://t.co/TpJNuhRbug