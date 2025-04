Η Μελάνια Τραμπ έκανε μια σπάνια εμφάνιση την Τρίτη, μιλώντας στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Γυναικών Θάρρους 2025 στις ΗΠΑ.



«Σήμερα, γιορτάζουμε το θάρρος, μια δύναμη που βασίζεται στην αγάπη», δήλωσε η πρώτη κυρία.



«Αυτή η αλήθεια απεικονίζεται στους τιμώμενους μας, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να εμπνεύσει εξαιρετική ανδρεία, ακόμη και με το πρόσωπο της ευπάθειας».



Η ίδια αναφέρθηκε και σε μια προσωπική της υπόθεση, σύμφωνα με το NBC, αποκαλύπτοντας ότι είχε στηριχθεί στη «δύναμη της αγάπης» για να «επιδείξει γενναιότητα μπροστά σε απρόβλεπτες περιστάσεις» στη δική της ζωή», αν και δεν επεκτάθηκε σε περισσότερες λεπτομέρειες.

