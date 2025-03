Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν τον νοιάζει καθόλου» αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός ΗΠΑ, αυξήσουν τις τιμές των αυτοκινήτων ως απάντηση στους σχεδιαζόμενους δασμούς στα εισαγόμενα οχήματα.

Σε συνέντευξή του στο NBC News το Σάββατο, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν είχε προειδοποιήσει τους διευθύνοντες συμβούλους ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών να μην αυξήσουν τις τιμές για τους καταναλωτές λόγω των δασμών ύψους 25% που σχεδιάζει να επιβάλει στα προϊόντα τους την επόμενη εβδομάδα.

«Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο», απάντησε. «Δεν με νοιάζει καθόλου αν αυξήσουν τις τιμές, γιατί ο κόσμος θα αρχίσει να αγοράζει αμερικανικά αυτοκίνητα».

