Ως «κερασάκι στην τούρτα» μπορεί να χαρακτηριστεί ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ, γιατί η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι βυθισμένη στο χάος, βιώνοντας τις πιο ακραίες καταστάσεις που μπορεί να φανταστεί κανείς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 144 νεκροί και 732 τραυματίες, με τον αριθμό τους να αναμένεται να αυξηθεί. Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους γεμάτους πτώματα, καθώς οι ντόπιοι ψάχνουν στα συντρίμμια για επιζώντες. Σωστικά συνεργεία είναι ελάχιστα και η Χούντα της χώρας ζήτησε διεθνή βοήθεια. Ωστόσο, ακόμα αρνείται να συνεργαστεί με ξένους φορείς, φοβούμενη τυχόν ανατροπή της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το χάος στη Μιανμάρ έχει ξεσπάσει από το 2021, όταν έγινε πραξικόπημα και ανατράπηκε η δημοκρατική κυβέρνηση. Ο στρατηγός Min Aung Hlaing ανέλαβε την εξουσία και αμέσως ξέσπασαν αναταραχές σε όλη τη χώρα.

🚨 URGENT APPEAL FOR BURMA 🚨

A catastrophic 7.7-magnitude earthquake has struck Burma(Myanmar), leaving behind a trail of devastation. Entire communities are shattered. Families are grieving. Homes have turned to rubble.



Millions are in urgent need of help.

Here’s what’s… pic.twitter.com/M1EWEEWKz5 — Dr. Sasa (@DrSasa22222) March 28, 2025

Για μήνες χιλιάδες πολίτες έβγαιναν στους δρόμους και ο στρατός άνοιγε κανονικά πυρ, δολοφονώντας ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Ταυτόχρονα, η στρατιωτική ηγεσία απομόνωσε διεθνώς τη χώρα και ρήμαξε τα δημόσια ταμεία, με τους στρατηγούς να κλέβουν μέχρι και τη βενζίνη από τα βενζινάδικα, ευελπιστώντας να βγάλουν κέρδος πουλώντας τα καύσιμα στη μαύρη αγορά.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.



Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.



Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK — Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025

Από το 2021 μέχρι και σήμερα η Μιανμάρ βιώνει μια από τις χειρότερες επισιτιστικές κρίσεις που είναι σε εξέλιξη, η πρόσβαση σε βασικά αγαθά αποτελεί ανέκδοτο και πολλές περιοχές βλέπουν κατακόρυφη μείωση στον πληθυσμό τους.

Μάλιστα, πριν λίγους μήνες ο τυφώνας Yagi σάρωσε τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφούν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που είχαν γλιτώσει από τον τετραετή εμφύλιο πόλεμο.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.

🙏🏻

Hope not many injuries and everyone is safe.

Pray for Myanmar 😞🙏🏻 #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN — 𝙹𝚊𝚖 𝚁𝚊𝚌𝚑𝚊𝚝𝚊 แจม รชตะ 𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛 𝙵𝙲 (@jamsShadows4) March 28, 2025

Τραγική ειρωνεία, αποτελεί το γεγονός ότι μια εβδομάδα πριν το χτύπημα του εγκέλαδου, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι διακόπτει την επισιτιστική βοήθεια σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

❗️🇲🇲 – Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.



A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.



The 7.7 magnitude quake, centered near… pic.twitter.com/SD3sgcUlff — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 28, 2025

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Το CNN προσπάθησε να επικοινωνήσει με κατοίκους στη Μιανμάρ και η κατάσταση που περιέγραψαν ήταν τραγική.

«Γλίτωσα τελευταία στιγμή. Βγήκα από το κτίριο δευτερόλεπτα πριν καταρρεύσει. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν οι υπόλοιποι… Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, έτσι μένουμε», είπε ένας άνδρας.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν μπορούσε να μας βρει χειρότερη στιγμή ο σεισμός… Δεν λειτουργεί τίποτα… Δεν έχουμε να φάμε και τώρα έγινε αυτό».

«Ήταν πολύ ξαφνικό, δυνατό και κράτησε αρκετά. Τρέχαμε στους δρόμους να σωθούμε. Σε μερικά σημεία άνοιξαν οι δρόμοι όμως… Δεν ξέρω πόσοι γλίτωσαν», είπε ένας άλλος κάτοικος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, δυνάμεις του στρατού, πολιτοφυλακές και αντάρτες ψάχνουν στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους, ενώ δεν είναι βέβαιο αν έχουν συμφωνήσει σε μια άτυπη κατάπαυση πυρός.

Μερικές μαρτυρίες ανέφεραν ότι είδαν τις αντίπαλες παρατάξεις να συνεργάζονται προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια, ενώ με βάση άλλες φέρεται να συνέχισαν κανονικά τις εχθροπραξίες μόλις αντίκρισαν ο ένας τον άλλον.