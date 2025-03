Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη τη σύλληψη ενός υπόπτου, τον οποίο παρουσίασαν ως υψηλόβαθμο μέλος σαλβαδοριανής εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχώς επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να ανακόψει την «εισβολή» αλλοδαπών «εγκληματιών» στις Ηνωμένες Πολιτείες. .

«Συλλάβαμε το πρωί έναν από τους κυριότερους ηγέτες της MS-13», δήλωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και τον Γκλεν Γιάνγκιν, τον κυβερνήτη της πολιτείας της Βιρτζίνιας (ανατολικά), όπου τέθηκε υπό κράτηση ο 24χρονος.

Η Μάρα Σαλβατρούτσα, ή MS-13, είναι συμμορία με παρουσία σε διάφορες χώρες, που ίδρυσαν σαλβαδοριανοί μετανάστες στο Λος Άντζελες τα χρόνια του 1980. Συγκαταλέγεται στα οκτώ καρτέλ της Λατινικής Αμερικής που χαρακτηρίστηκαν την 20ή Φεβρουαρίου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «τρομοκρατικές» οργανώσεις, προσδιορισμός που διευρύνει πολύ τις δυνατότητες δράσης των αρχών που είναι αρμόδιες για τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Πρόκειται για «έναν από τρεις κυριότερους αρχηγούς» της MS-13 σε «όλη τη χώρα», ενεχόμενο σε «πολύ βίαια εγκλήματα», σύμφωνα με την υπουργό Δικαιοσύνης Μπόντι.

«Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Κατάγεται από το Σαλβαδόρ, στρατολογήθηκε πολύ νέος κι ανέβηκε τα κλιμάκια της ιεραρχίας» της συμμορίας, συνέχισε, σημειώνοντας ωστόσο πως δεν επρόκειτο να αποκαλύψει το όνομά του «για διάφορους λόγους».

Μολαταύτα, το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε αργότερα πως πρόκειται για τον Χένρι Χοσουέ Βιγιατόρο Σάντος, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή από μετανάστη χωρίς άδεια παραμονής, παρουσιάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια και διατάχθηκε η συνέχιση της προφυλάκισής του ως τουλάχιστον την επόμενη ακροαματική διαδικασία την Τρίτη 1η Απριλίου.

Η Παμ Μπόντι, ο Κας Πατέλ, η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας —επισκέπτεται το Σαλβαδόρ— κι ο Τομ Χόμαν, ειδικός σύμβουλος της προεδρίας αρμόδιος για τις μαζικές απελάσεις μεταναστών, «έκαναν σπουδαία δουλειά συλλαμβάνοντας έναν ηγέτη της MS-13 — μεγάλη υπόθεση!», πανηγύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

BREAKING: I’m proud to announce that early this morning our brave law enforcement officers conducted a successful operation that captured a top MS-13 national leader



DOJ will not rest until we make America safe again. pic.twitter.com/yKmhas068b