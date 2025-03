Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινή ρωσική επιδρομή με drones στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και χρειάστηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση δεκάδων κατοίκων, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Γυναίκα σκοτώθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών σε κτίριο, που προκάλεσαν πυρκαγιά, στη συνοικία Ντνιπρόσφσκι του Κιέβου, εξήγησε η υπηρεσία μέσω Telegram. Χρειάστηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση 27 ενοίκων του κτιρίου, πρόσθεσε.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Χολοσίφσκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο μέσω Telegram για επτά τραυματίες στην επιδρομή, την παραμονή της έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα για περιορισμένης έκτασης κατάπαυση του πυρός που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και ευρύτερα υποδομές στην Τζέντα (Σαουδική Αραβία).

Kατά τη διάρκεια της νύχτας, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι 29 από τα drones καταστράφηκαν στη νότια περιφέρεια του Ροστόβ, 20 στην περιφέρεια Αστραχάν και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Βορονέζ, Βόλγκογραντ, Κουρσκ και Σαρατόφ καθώς και στην Κριμαία.

Zelensky attacked Russian infrastructure in violation of yesterday's agreement between the U.S. and Russia.



Zelensky still does not want a ceasefire.



The territory will not come back and the Ukrainians will disappear, which means Ukraine will disappear. https://t.co/rLLY7xV2Tx