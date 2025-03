Η νύχτα έγινε μέρα στην Υεμένη με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί πως θα ισοπεδώσει τους αντάρτες, αν επιτεθούν ξανά σε ισραηλινά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τουλάχιστον 20 άτομα έχουν σκοτωθεί, με πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι έχασε τη ζωή του και ο Χασάν Αμπντέλ Καντέρ Σαράφ, ηγετικό στέλεχος των ανταρτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Βρετανία φέρεται να συμμετείχε στις επιδρομές, αλλά το Λονδίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του.

Ο νεότερος απολογισμός ανέφερε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συνοικία Αλ Τζαρφ της πρωτεύουσας Σαναά και άλλοι 11 σε διαφορετικές περιοχές της Υεμένης.

Το Σάββατο, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι, επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και κυρίως πλοίων που σχετίζονται με το Ισραήλ.

Προειδοποίησε τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης πως εάν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

«Επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής, θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε ο Τραμπ.

