Φορώντας μπλούζα που γράφει «Τραμπ», το κόκκινο καπέλο με την επιγραφή «MAGA» (Make America Great Again) και ακουστικά στα αυτιά, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την επίθεση που διέταξε νωρίτερα κατά των Χούθι στην Υεμένη.

Σε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Λευκός Οίκος σημειώνει ότι ο Τραμπ «αναλαμβάνει δράση κατά των Χούθι για να υπερασπιστεί την αμερικανική ναυτιλία και να αποτρέψει τις τρομοκρατικές απειλές».

«Για πάρα πολύ καιρό απειλούνταν τα αμερικανικά συμφέροντα – όχι όμως υπό αυτή την προεδρία» προστίθεται στην ανάρτηση, με αιχμές για την προεδρία Μπάιντεν.

President Trump is taking action against the Houthis to defend US shipping assets and deter terrorist threats.



For too long American economic & national threats have been under assault by the Houthis. Not under this presidency. pic.twitter.com/FLC0E8Xkly