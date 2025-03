Ο Ρώσος πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που συγκρούστηκε τη Δευτέρα με δεξαμενόπλοιο ανοιχτά των βρετανικών ακτών, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η βρετανική αστυνομία.

Ο 59χρονος Βλαντίμιρ Μότιν, από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, πλοίαρχος του πλοίου Solong, κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Χάμπερσαϊντ, αναμένεται να παρουσιαστεί το Σάββατο ενώπιον δικαστηρίου στο Χαλ.

Τη Δευτέρα το πρωί, περίπου 13 μίλια ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ, κοντά στο Γουίδερνσι, το Solong έπεσε πάνω στο δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate, το οποίο ήταν καταχωρημένο στις ΗΠΑ και μετέφερε καύσιμα για το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

🇵🇹🇬🇧🇺🇸 A US-flagged oil tanker, Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship, Solong, collided in the North Sea off the coast of the United Kingdom!



