Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι περισσότεροι από 700 άμαχοι αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές τους οργανώσεις, στη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως, από την Πέμπτη, «745 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ’ αυτές».

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τον απολογισμό των βιαιοτήτων σε τουλάχιστον 1.018 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 273 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στη φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι αλαουίτες είναι μια σημαντική μυστικιστική θρησκευτική ομάδα στη Συρία και ακολουθεί έναν κλάδο του Σιιτικού Ισλάμ. Οι Αλαουίτες τιμούν τον Αλί (Αλί Ιμπν Αμπί Τάλιμπ), ενώ το όνομά τους Αλαουίτες, σημαίνει ακόλουθοι του Αλί. Η ομάδα πιστεύεται ότι ιδρύθηκε από τον Ιμπν Νουσαΐρ κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα και σε αυτήν ανήκει και η οικογένεια Άσαντ που έφυγε από τη χώρα στα τέλη του 2024…

Οι τρεις πατριάρχες στη Συρία, έβγαλαν κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν το κύμα βίας, ζητώντας να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την εθνική συμφιλίωση στη Συρία.

Τη δήλωση υπογράφουν ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχεις Αντιοχείας Ιωάννης Ι΄, ο Σύρος Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος Άφρεμ Β΄ και ο Ελληνοκαθολικός Πατριάρχης Γιούσεφ Αμπσί.

Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «τις τελευταίες ημέρες, η Συρία έχει γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας, της κτηνωδίας και των δολοφονιών, με αποτέλεσμα επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναικών και παιδιών. Σπίτια έχουν παραβιαστεί από ανθρώπους που αγνόησαν την ιερότητα τους και περιουσίες έχουν λεηλατηθεί – σκηνές που αντικατοπτρίζουν έντονα την τεράστια δυστυχία που υφίσταται ο συριακός λαός.

Με κοινή δήλωση, οι τρεις Πατριάρχες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Συρίας Ιωάννης Ι’, Ιγνάτιος Εφραίμ Β’ και Γιουσέφ Αλ Αμπσι «ζητούν να σταματήσουν αμέσως αυτές οι φρικτές πράξεις στη Συρία, καταδικάζοντας το πρόσφατο κύμα επιθέσεων και φόνων αμάχων.

Ολόκληρη η δήλωση:

Τις τελευταίες ημέρες, η Συρία έχει γίνει μάρτυρας μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της βίας, της κτηνωδίας και των δολοφονιών, με αποτέλεσμα επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών, μεταξύ των οποίων γυναικών και παιδιών. Σπίτια έχουν παραβιαστεί από ανθρώπους που αγνόησαν την ιερότητα τους και περιουσίες έχουν λεηλατηθεί – σκηνές που αντικατοπτρίζουν έντονα την τεράστια δυστυχία που υφίσταται ο συριακός λαός.

Οι Χριστιανικές Εκκλησίες, ενώ καταδικάζουν σθεναρά κάθε πράξη που απειλεί την ειρήνη μεταξύ των πολιτών, καταγγέλλουν και καταδικάζουν τις σφαγές με στόχο αθώους αμάχους και ζητούν τον άμεσο τερματισμό αυτών των φρικτών πράξεων, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις ανθρώπινες και ηθικές αξίες.

Οι Εκκλησίες ζητούν επίσης την ταχεία δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης μεταξύ του συριακού λαού. Προτρέπουν για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα κράτος που σέβεται όλους τους πολίτες του και θέτει τα θεμέλια για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα των πολιτών και τη γνήσια συνεργασία, απαλλαγμένη από τη λογική της εκδίκησης και του αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, επαναβεβαιώνουν την ενότητα της συριακής επικράτειας και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια διαίρεσής της.

Οι Εκκλησίες καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της Συρίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να θέσουν τέρμα στη βία και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις που θα προασπίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θα διατηρούν την εθνική ενότητα.

Προσευχόμαστε ο Θεός να προστατεύσει τη Συρία και το λαό της και να επικρατήσει ειρήνη σε όλη τη χώρα.

