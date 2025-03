«Σήμερα η πολιτική κατευνασμού απέναντι στη Ρωσία οδηγεί σε μεγαλύτερη τραγωδία στην Ουκρανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος κατευνάζει βαρβάρους», έγραψε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Περισσότερες βόμβες, μεγαλύτερη επιθετικότητα, περισσότερα θύματα. Άλλη μια τραγική νύχτα στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.