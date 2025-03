Για τους έμπειρους διπλωμάτες, η οργισμένη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο ήταν μια προσχεδιασμένη πολιτική επίθεση, μια παγίδα που έστησε η κυβέρνηση Τραμπ για να δυσφημίσει τον Ουκρανό ηγέτη και να μην αποτελέσει εμπόδιο σε ό,τι επρόκειτο να ακολουθήσει, γράφει το CNN σε ανάλυσή του για τον απόηχο της επεισοδιακής τους συνάντησης.

Είτε ήταν οργανωμένο είτε όχι, η Μόσχα -η οποία πανηγύριζε για τα όσα έγιναν- αναμένει πλέον ότι οι συνομιλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας θα συνεχιστούν και, ενδεχομένως, θα επιταχυνθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα δημόσια, ωστόσο, ιδιωτικά, γίνονται συζητήσεις για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν, η οποία ήταν πάντα στο τραπέζι.

Υπάρχει επίσης ανανεωμένη αισιοδοξία στη Μόσχα ότι οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, δίνοντας προτεραιότητα σε μια σειρά από δυνητικά κερδοφόρες οικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, που ήδη συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες.

Το Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, ήταν το μέρος όπου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ηγήθηκαν του πρώτου γύρου έκτακτων συνομιλιών τον περασμένο μήνα, παραγκωνίζοντας την Ουκρανία. Σύμφωνα με το CNN, οι προετοιμασίες για τον δεύτερο γύρο έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να φιλοξενηθούν σύντομα, πιθανώς σε κάποιο κράτος του Κόλπου.

Ήδη ο βασικός οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου στις συνομιλίες, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε στο αμερικανικό Μέσο ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ μπορεί να «περιλαμβάνει συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας», χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες.

Επιπλέον, οι Financial Times αναφέρουν ότι υπήρξαν προσπάθειες να εμπλακούν Αμερικανοί επενδυτές στην επανεκκίνηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, τον οποίο η Γερμανία είχε σταματήσει στην αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ έχει καλέσει την κυβέρνηση Τραμπ και τη Ρωσία να ξεκινήσουν «να χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα», να «επικεντρωθούν στις επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη, τα επιτεύγματα στην τεχνητή νοημοσύνη» και σε μακροπρόθεσμα κοινά επιστημονικά έργα, όπως η «εξερεύνηση του Άρη».

Παρά τα πολλά ρίσκα, είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστια κέρδη από τις επιχειρήσεις με τη Ρωσία, η οποία, παρεμπιπτόντως, διαθέτει τα τέταρτα μεγαλύτερα παγκοσμίως αποθέματα σπάνιων γαιών, πολύ μεγαλύτερα από αυτά της Ουκρανίας, κάτι που προφανώς προσελκύει τον Τραμπ!

«Η επιχειρηματική οξυδέρκεια του Τραμπ καταρρίπτει τις αφηγήσεις του Μπάιντεν. Η απόπειρα να ηττηθεί η Ρωσία κατέρρευσε», σχολίασε ο Ντμίτριεφ στο X.

Trump's business acumen crushes Biden's narratives. The attempt to defeat Russia collapsed, WWIII narrowly avoided, and peace will prevail in 2025. Let’s focus on investment, economic growth, AI breakthroughs, Mars exploration, building a better future for humanity. EU included. pic.twitter.com/tjO0qCFX0k