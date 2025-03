Σε μία αινιγματική δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι δεν έγιναν επιπρόσθετες επικοινωνίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν.

Ο Πεσκόφ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν υπήρξαν και άλλα τηλεφωνήματα πέραν αυτού της 12ης Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει συνομιλήσει με τον Πούτιν σε «αρκετές περιπτώσεις».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε επισης ότι είναι αναγκαίο κάποιος να πιέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει ανακωχή, μετά από την αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, η οποία έδειξε το πόσο δύσκολο θα είναι να βρεθεί ένας τρόπος τερματισμού του πολέμου.

«Αυτό που συνέβη στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, έδειξε φυσικά, το πόσο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί μία τροχιά διευθέτησης του ζητήματος γύρω από την Ουκρανία. Το καθεστώς του Κιέβου και ο Ζελένσκι δεν επιθυμούν την ειρήνη. Επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να πιέσει τον ίδιο τον Ζελένσκι για να αλλάξει τη θέση του. Κάποιος να τον κάνει να θέλει την ειρήνη. Αν μπορούν να το κάνουν οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τους αναγνωριστεί και να σχολιαστεί θετικά», τόνισε ο Πεσκόφ.

#Kremlin claims #Zelenskyy ‘doesn’t want peace,’ calls for pressure on #Kyiv@aspiringmind_ https://t.co/yL1pKBXwXL