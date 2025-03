Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Reuters πως είναι έτοιμος να υπογράψει με τις ΗΠΑ την συμφωνία για τις σπάνιες γαίες στην Ουκρανία και θεωρεί πως και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμη.

Παράλληλα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε σίγουρος πως μπορεί να περισώσει τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την σφοδρή αντιπαράθεσή τους στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο ανέφερε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν σε διαφορετική μορφή.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης σε δημοσιογράφους ότι αν και δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα σταματούσαν τη βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία, γιατί αυτό θα βοηθούσε μόνο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εργάζεται για να προετοιμαστεί για τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την Σύνοδο του Λονδίνου για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (02/03/2025).

Όπως τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία αισθάνεται ότι έχει ισχυρή υποστήριξη και εξέφρασε την ικανοποίησή του για μια «ευρωπαϊκή ενότητα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο που δεν έχει δει για πολύ καιρό», όπως είπε.

«Εργαζόμαστε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να βρούμε μια βάση συνεργασίας με την Αμερική για μια αληθινή ειρήνη και ασφάλεια με εγγυήσεις», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram.

The summit in London was dedicated to Ukraine and our shared European future.



We feel strong support for Ukraine, for our people – both soldiers and civilians, and our independence. Together, we are working in Europe to establish a solid foundation for cooperation with the… pic.twitter.com/6CiBZ1HhOA