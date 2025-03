Σοκ στην παγκόσμια μουσική σκηνή από την είδηση του θανάτου, σε τροχαίο δυστύχημα, της θρυλικής τραγουδίστριας και πρώην μέλους του εμβληματικού hip-hop συγκροτήματος «The Sequence», Άντζι Στόουν (Angie Stone).

Η τραγουδίστρια που υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη του hip-hop και της R&B και είχε συμμετάσχει σε πολλές μεγάλες επιτυχίες σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μετά από εμφάνιση στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Την είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Ντέμπορα Ρ. Σαμπάν, μιλώντας στο TMZ το Σάββατο (01/03/2025), ενώ το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν το βαν που επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1961 στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, και ξεκίνησε να τραγουδάει gospel μουσική στην First Nazareth Baptist Church.

Η Άντζι Στόουν έγινε διάσημη ως μέλος των The Sequence, το πρώτο γυναικείο συγκρότημα που υπέγραψε στη Sugar Hill Records.

Το γκρουπ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, μεταξύ 1979 και 1985 και έβγαλε το τραγούδι τους Funk You Up, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά άλλα κομμάτια με την πάροδο των χρόνων, όπως το Uptown Funk του Μπρούνο Μαρς και το Keep Their Heads Ringin’ του Dr. Dre.

Η Άντζι Στόουν άρχισε σόλο καριέρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Black Diamond έγινε χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε το Wish I Didn’t Miss You, ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της.

Η Άντζι εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως το The Hot Chick και η κωμωδία του Κέβιν Χαρτ, Ride Along.