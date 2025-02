Άγριο ξύλο ανάμεσα σε επιβάτες ξέσπασε στο αεροδρόμιο της Ατλάντα την προηγούμενη εβδομάδα, και το βίντεο έχει πλέον γίνει viral.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Νew York Post, η μάχη που ξέσπασε στις 19 Φεβρουαρίου στην πύλη της Spirit Airlines στο διεθνές αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Τζόρτζια των ΗΠΑ αφορούσε δύο ομάδες ανδρών και γυναικών που φαινόταν να ρίχνουν γροθιές και κλωτσιές ο ένας στον άλλον, όπως ανέφερε το «Fox 5 Atlanta».

Wild caught-on-camera brawl at Atlanta airport likened to ‘Braveheart’ as clip goes viral https://t.co/1FMDyRt6Zd pic.twitter.com/g3vsIlXfZC