Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν στέλεχος του συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε πως διαλύεται, αναφέρει ανακοίνωσή τους που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι «εξάλειψε» με «αεροπορικό πλήγμα ακριβείας» την προηγουμένη τον «Ουάσιμ Ταχσίν Μπαϊρακντάρ, ανώτερο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χουράς αντ Ντιν (HaD), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα», στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν ακόμη ανεπτυγμένες μονάδες των ειδικών δυνάμεων στη Συρία στο πλαίσιο διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού που ιδρύθηκε το 2014, για να πολεμήσει την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εξαπολύουν συχνά βομβαρδισμούς στη χώρα αυτή.

An American MQ-9 “Reaper” Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) eliminated Abu Imran al-Shami, the internal security chief of Hurras al-Din, an al-Qaeda-affiliated group, using an AGM-114R-9X Hellfire missile in Al-Dana, Idlib Province, Northern Syria. pic.twitter.com/BGZq4yz5d6