Τη δική του εξήγηση για τις τελευταίες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου για το ουκρανικό, έδωσε ο Μπόρις Τζόνσον με μια κάπως ασυνήθιστη επιχειρηματολογία επιχειρώντας να υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στην οργή που προκάλεσαν σε πολλές χώρες οι τοποθετήσεις του, με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας να λέει σε ανάρτησή του ότι «οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους ώστε να δράσουν».

Ο Τραμπ προκάλεσε αγανάκτηση όταν κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο», αναφερόμενος στην εισβολή που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Πότε θα σταματήσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι να σοκαριζόμαστε από όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα αρχίσουμε να τον βοηθάμε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο;», είπε ο Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του.

Και συνέχισε: «Φυσικά και η Ουκρανία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο. Θα μπορεί κανείς να πει επίσης ότι η Αμερική επιτέθηκε στην Ιαπωνία στο Περλ Χάρμπορ», αναφερόμενος στην ιαπωνική αεροπορική επίθεση το 1941 κατά της αμερικανικής βάσης του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη.

«Φυσικά και μια χώρα που πολεμά μια βίαιη εισβολή δεν πρέπει να διοργανώνει εκλογές. Δεν διεξήχθησαν γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1935 έως το 1945», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, απαντώντας στην κριτική της Μόσχας και της Ουάσινγκτον ότι θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία.

