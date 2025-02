Τις αντιρρήσεις της για την εμφάνιση του γιου της, X Æ A-Xii, ή Lil X, με τον Έλον Μασκ στο Οβάλ Γραφείο, εξέφρασε η Grimes.

Ο 4χρονος βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον πατέρα του για την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την ενίσχυση των εξουσιών του νεοσύστατου υπουργείου Αποδοτικότητας.

«Δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται δημόσια με αυτόν τον τρόπο. Δεν το είχα δει, ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Αλλά χαίρομαι που ήταν ευγενικός» έγραψε στο Χ η μουσικός.

He should not be in public like this. I did not see this, thank u for alerting me. But I'm glad he was polite. Sigh