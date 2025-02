Είναι με διαφορά η πιο viral ατάκα για το 2025. Το «Montoya por favor» προέκυψε όταν ο παίκτης του ριάλιτι «La isla de las tentaciones» είδε την κοπέλα του σε ερωτικές περιπτύξεις με έναν άλλον παίκτη. Ο Σεβιγιάνος δεν άντεξε να βλέπει άλλο και έτρεξε προς το μέρος του «παράνομου ζευγαριού», με ανθρώπους της παραγωγής να τρέχουν πίσω του φωνάζοντας «Montoya, por favor» και έτσι ξεκίνησαν όλα.

Ωστόσο, ο Montoya δεν έμεινε άπραγος και πήρε την εκδίκησή του, πληρώνοντας τη σύντροφό του με το ίδιο νόμισμα. Αυτή τη φορά, η Anita ήταν εκείνη που είδε τον σύντροφό της μέσα από μια οθόνη να παίρνει την εκδίκησή του, μέσω της συμπαίκτριάς του.

"Hello, my name is Montoya. You killed me. Prepare to die." from the movie Montoya’s Revenge. Anita por favorpic.twitter.com/OPBkUbeoab — Taner Akıl (@rasinemaatlasi) February 11, 2025

I think is probably the most dramatic yet saddest scene of MONTOYA POR FAVOR. I’ve beeeeen waiting for it. Thank God it has English subtitles



pic.twitter.com/3zVMwoF2Qc — henny (@Ro_Henny_) February 8, 2025

Το παρασκήνιο πίσω από το άπιστο ζευγάρι

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο lavanguardia, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Montoya λαμβάνει μέρος σε ριάλιτι παιχνίδι τέτοιας φύσεως, ενώ, όπως αναφέρει, η φήμη του έχει φτάσει και εκτός των ισπανικών συνόρων, καθώς είχε λάβει μέρος και σε κάτι αντίστοιχο στην Ιταλία, αλλά και στη Βρετανία.

Μπορεί άπαντες στην Ισπανία να στέκονται στο πλευρό του «απατημένου» Montoya, αλλά η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη.

So Anita was a single mother. Montoya has been helping her raise her child. And she still hooks up with a guy and two random girls? Montoya wake up!!! Montoya por favor! pic.twitter.com/FzogpOJs3e — Meredith (@Meredith_CI) February 7, 2025

Ο Montoya γνώρισε την Anita κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο ριάλιτι «El Conquistador» («Ο Κατακτητής»), το 2023. Πολλοί έβλεπαν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, αλλά ελάχιστοι γνώριζαν πως ο Montoya είχε λάβει μέρος στο βρετανικό ριάλιτι «The Language of Love», στο οποίο αναζητούσε το άλλο του μισό.

Παράλληλα, ακόμη λιγότερος κόσμος γνώριζε πως ο Montoya ήθελε να βρει το άλλο του μισό σε τέτοιου είδους ριάλιτι, ενώ ήταν ήδη σε σχέση με την Anita, η οποία είναι πλέον ένα από τα πιο μισητά πρόσωπα στην Ισπανία μετά την απιστία της με τον Manuel.

Ο Montoya είχε δοκιμάσει την τύχη του στην ιταλική βερσιόν του «La isla de las tentaciones», αλλά δεν έλαβε μέρος τελικά στο παιχνίδι, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν σε σχέση και κάπως έτσι «κόπηκε» από το τηλεπαιχνίδι. Έτσι προσπάθησε κι έπεισε την Anita να λάβουν μέρος στο ισπανικό ριάλιτι.

«Por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor…» (σε παρακαλώ Anita, σε παρακαλώ, πάμε σε παρακαλώ»), παρακαλούσε ο Montoya την Anita για να λάβουν μέρος στο παιχνίδι, όπως μεταφέρει πρόσωπο που γνωρίζει το ζευγάρι. Μια άλλη πηγή αναφέρει πως το ζευγάρι πριν μπει στο παιχνίδι είχε έναν έντονο καβγά, καθώς η Anita άκουσε τον Montoya να λέει «θα γαμ… με ό,τι κινείται, γιατί κερδίζεις και λάμπεις».

Όπως και να είναι τα πράγματα, η αλήθεια είναι πως η ατάκα έχει γίνει viral σε όλο τον πλανήτη και το παιχνίδι γνωρίζει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, καθώς ο Montoya βρήκε την ευκαιρία του να… λάμψει.