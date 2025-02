Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, έκανε πρόταση ώστε η χώρα του να δεχθεί φυλακισμένους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και Αμερικανούς πολίτες.

«Πρότεινε (το Ελ Σαλβαδόρ) να υποδεχθεί στις φυλακές του επικίνδυνους αμερικανούς εγκληματίες φυλακισμένους στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανών υπηκόων και ανθρώπων με άδεια παραμονής», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντησή του στο Σαν Σαλβαδόρ με τον πρόεδρο Μπουκέλε, ο οποίος είναι γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στους εγκληματίες.

