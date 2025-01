Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα πάρει μια «απόφαση» σχετικά με την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αρνήθηκε επίσης ότι είχε δηλώσει προηγουμένως την πρόθεση του να αποσύρει τις δυνάμεις από τη χώρα.

«Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν είχε πει ότι θα αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία.

President Trump: “I did not say I would withdraw troops from Syria and I do not know the source of these reports… We will make a determination on that… We’re not involved in Syria. Syria has it own mess…” pic.twitter.com/4uHD8qRTO9