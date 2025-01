Τυχερός στάθηκε ο Jon Maravilla, αφού δεν μπήκε στη μοιραία πτήση της American Airlines που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού.

Η αεροπορική εταιρεία του αρνήθηκε την επιβίβαση εξαιτίας του σκύλου του, το μέγεθος του οποίου του έσωσε τη ζωή.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Jon Maravilla επρόκειτο να ταξιδέψει στην εν λόγω πτήση η οποία συνετρίβη, ωστόσο, οι υπεύθυνοι της εταιρείας τον ενημέρωσαν ότι ο σκύλος του ήταν πολύ μεγάλος για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Έτσι, ο αθλητής αποφάσισε να ταξιδέψει οδικώς.

Μάλιστα, εκνευρίστηκε επειδή του απαγόρευσαν να μπει στο αεροπλάνο και έκανε ανάρτηση στο Instagram στην οποία έγραφε: «Δεν μου επέτρεψαν να περάσω την πύλη για να επιβιβαστώ στην πτήση. Βγάλτε με από το Κάνσας, παρακαλώ». Αργότερα, ενημέρωσε τους ακολούθους του, γράφοντας: «14 ώρες ταξίδι αρχίζει».

