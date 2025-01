Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν το βορειοδυτικό τμήμα της νήσου Βόρνεο, το οποίο ανήκει στη Μαλαισία.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα χαλάσματα σπιτιού στην πόλη Μίρι, όπως έγινε γνωστό από το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πολιτεία Σάραουακ.

Severe flooding hit Malaysia's largest province, Sarawak, affecting dozens of cities and hundreds of villages. #Malaysia #Flood pic.twitter.com/4CFcVvLZiO

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες, υποχρεώνοντας 2.357 κατοίκους στην πολιτεία Σάραουακ και άλλους 4.396 στη γειτονική πολιτεία Σαμπάχ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Ο αντιπρόεδρος της μαλαισιανής κυβέρνησης Άχμαντ Ζαχίντ Χαμιντί, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο 24ωρο.

At least five dead, thousands evacuated as heavy rains trigger floods in parts of East #Malaysia#Flood #Aisa #Sarawak #Borneo #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/DBroJahxUZ