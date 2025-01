Οι τρεις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines είχαν επαρκή εμπειρία, διέθεταν διόπτρες νυχτερινής όρασης και εκτελούσαν ετήσια εκπαιδευτική αποστολή τη στιγμή του συμβάντος, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, είπε ότι μια ειδική ομάδα ερευνητών βρίσκεται ήδη στο σημείο της συντριβής και ο υπουργός δήλωσε ότι αναμένει σύντομα απαντήσεις σχετικά με το εάν το ελικόπτερο πετούσε στον καθορισμένο για αυτό εναέριο διάδρομο και στο σωστό ύψος τη στιγμή της σύγκρουσης. κοντά στο αεροδρόμιο Ronald Reagan της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ο Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι η εμπλεκόμενη μονάδα του στρατού τέθηκε σε επιχειρησιακή παύση 48 ωρών. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου 11:00 το πρωί τοπική ώρα, 18:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα.

«Απολύτως» αποτρέψιμη ήταν η σύγκρουση, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, στη χειρότερη πιθανόν αεροπορική τραγωδία που συνέβη στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Το αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν ελπίζουν πλέον να βρουν επιζώντες μεταξύ των 64 επιβαινόντων στο αεροσκάφους και των τριών στρατιωτικών στο ελικόπτερο.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» μετά τη σύγκρουση εν πτήσει ενός επιβατικού αεροσκάφους της εταιρίας American Airlines με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού πάνω από την Ουάσινγκτον χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζον Ντόνελι.

Το αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ αφού συγκρούστηκε με το στρατιωτικό ελικόπτερο με τριμελές πλήρωμα καθώς βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Είκοσι επτά πτώματα επιβατών από το αεροπλάνο και το πτώμα ενός ατόμου που επέβαινε στο ελικόπτερο έχουν ανασυρθεί», δήλωσε ο Ντόνελι σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιζώντες» και «βρισκόμαστε πλέον στη φάση που μεταβαίνουμε από επιχείρηση διάσωσης σε επιχείρηση περισυλλογής» πτωμάτων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ομάδα δυτών ανέσυρε τον έναν από τους δύο καταγραφείς δεδομένων, τα λεγόμενα μαύρα κουτιά, από το επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines που συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το CBS News.

Το επιβατικό αεροσκάφος που μετέφερε 64 άτομα, συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ της Ουάσινγκτον μετά από σύγκρουση στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο. Πολλές σοροί ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά του ποταμού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο πλησίαζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν στην Ουάσινγκτον γύρω στις 9:00 μ.μ. (02:00 GMT), αφού πετούσε από την Ουιτσίτα του Κάνσας, όταν συνέβη η σύγκρουση. Η PSA Airlines, θυγατρική της American Airlines, η οποία εκμεταλλευόταν το αεροσκάφος Bombardier, ανέφερε ότι «υπήρχαν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος στο αεροσκάφος».

Η Washington Post, επικαλούμενη δήλωση της Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ, ανέφερε ότι αρκετοί αθλητές, προπονητές και αξιωματούχοι επέβαιναν στην πτήση.

Ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού είπε ότι το ελικόπτερο που εμπλέκεται ήταν ένα Black Hawk που μετέφερε τρεις στρατιώτες, με την κατάστασή τους αυτή τη στιγμή να παραμένει άγνωστη. «Βρίσκονταν σε προπονητική πτήση», ανέφερε στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρώτησαν το εμπορικό αεροσκάφος που έφτανε αν μπορούσε να προσγειωθεί στον κοντύτερο διάδρομο 33 του αεροδρομίου και οι πιλότοι είπαν ότι μπορούσαν. Στη συνέχεια οι ελεγκτές έδωσαν άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στον διάδρομο 33. Οι ιστότοποι παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροπλάνο προσάρμοσε την προσέγγισή του στον νέο διάδρομο.

Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ρώτησε το ελικόπτερο αν είχε οπτική επαφή με το αεροπλάνο που έφτανε. Ο ελεγκτής έκανε άλλη μια κλήση μέσω ασυρμάτου στο ελικόπτερο λίγα λεπτά αργότερα: «Το PAT 25 περνάει πίσω από το CRJ». Δευτερόλεπτα μετά από αυτό, τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν.

Ο ραδιοαναμεταδότης του αεροπλάνου σταμάτησε να εκπέμπει περίπου 2.400 πόδια πριν από τον διάδρομο προσγείωσης, περίπου πάνω από τη μέση του ποταμού. Βίντεο από μια κάμερα παρατήρησης στο κοντινό Κέντρο Κένεντι έδειξε δύο σειρές φώτων που ταιριάζουν με αεροσκάφη που φαίνεται να ενώνονται σε μια μπάλα φωτιάς.

#Update a clear picture of the wreckage of #AA5342. There are a couple of additional videos showing what occurred over the Potomac River. The last picture, is the actual aircraft involved. Reg: N709PS #CRJ700 pic.twitter.com/fuvfUXkkxH