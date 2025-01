Ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Ντον Βακάρο, αγόρασε ένα πολυτελές παραθαλάσσιο σπίτι στο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, το οποίο κάποτε εκτιμήθηκε σε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια, για μόλις 200.000 δολάρια. Ωστόσο, μέσα σε έξι μήνες, το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο λόγω διάβρωσης και τελικά κατεδαφίστηκε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o Βακάρο και η οικογένειά του πρόλαβαν να απολαύσουν το σπίτι των τριών υπνοδωματίων και δύο μπάνιων για μία μόλις εβδομάδα το περασμένο καλοκαίρι, πριν το ακίνητο χαρακτηριστεί ως καταδικασμένο. Η πόλη αποφάσισε την κατεδάφιση του σπιτιού, καθώς η διάβρωση είχε αφαιρέσει έως και 6 μέτρα γης, φέρνοντας τη θάλασσα σε απόσταση μόλις 1,5 μέτρου από το κτίσμα.

Businessman snaps up multi-million dollar beachfront home for just $200K only to tear it down months later — here’s why https://t.co/rP5yRLRr3a pic.twitter.com/e8JxaCXtdB