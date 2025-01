Ένας Εβραίος επιζών του Ολοκαυτώματος, ο οποίος είχε φυλακιστεί στο στρατόπεδο εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμάται πώς αυτός και οι υπόλοιποι κρατούμενοι έχασαν την ανθρώπινη διάστασή τους, κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Ο Ιβόρ Περλ, 92 ετών, αναφέρθηκε στην απελπιστική κατάσταση μέσα στο ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου, μοιραζόμενος τις εμπειρίες του στο νέο 30λεπτο ντοκιμαντέρ της BBC One «What Happened at Auschwitz», το οποίο προβλήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ.

Τον Μάρτιο του 1944, σε ηλικία 12 ετών, ο Ιβόρ απελάθηκε στο στρατόπεδο στη νότια Πολωνία από την πατρίδα του, την Ουγγαρία, μαζί με τους γονείς του και τα επτά αδέλφια του. Μόνο ο Ιβόρ και ο αδελφός του, Άλεκ, επιβίωσαν.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Τζόρνταν Ντάνμπαρ, ανέφερε ότι οι κρατούμενοι «δεν ήταν πια άνθρωποι» λόγω της φρικτής μεταχείρισης που υπέστησαν.

Περιγράφοντας την απελπιστική κατάσταση μέσα στο ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου, ο Ιβόρ εξήγησε: «Τελικά, όταν πηγαίναμε για ύπνο, ελπίζαμε το άτομο που κοιμόταν δίπλα μας να πέθαινε τη νύχτα».

«Γιατί;», ερωτήθηκε για να απαντήσει: «Γιατί τότε μπορούσες να του πάρεις τα παπούτσια ή τα ρούχα του. Δεν ήμασταν πια άνθρωποι».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ιβόρ περιέγραψε επίσης το φρικτό ταξίδι που αναγκάστηκε να κάνει η οικογένειά του μέχρι την άφιξή τους στο στρατόπεδο.

Θυμάται τα υπερπλήρη βαγόνια ζώων που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των Εβραίων στο Άουσβιτς, λέγοντας: «Ο θάνατος λάμβανε χώρα μέσα στο τρένο, οι αρρώστιες επίσης, και δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί δεν βλέπω κανένα νόημα στο να περιγράφω την απανθρωποποίηση που ζήσαμε τις λίγες μέρες που ήμασταν μέσα».

Ωστόσο, αυτό ήταν μόνο η αρχή του μαρτυρίου του Ιβόρ. Κατά την άφιξή τους στο στρατόπεδο θανάτου, ήθελε να μείνει με τη μητέρα του, η οποία κρατούσε τον «μικρότερο αδελφό, τη μικρότερη αδελφή και άλλες δύο αδελφές». Η μητέρα του, ίσως καταλαβαίνοντας ότι αυτή και τα μικρότερα παιδιά δεν θα επιβίωναν, του είπε να επιστρέψει στον αδελφό του.

Ο Ιβόρ θυμάται: «Έτσι γύρισα πίσω στον αδελφό μου. Αλλά φυσικά, ήταν η τελευταία φορά που είδα την οικογένειά μου ζωντανή».

Κατά την άφιξή τους στο Άουσβιτς, όσοι θεωρούνταν πολύ αδύναμοι για να δουλέψουν, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, οδηγούνταν κατευθείαν στους θαλάμους αερίων όπου εξολοθρεύονταν με το αέριο Zyklon B. Το συγκεκριμένο εντομοκτόνο σκότωνε γρήγορα τους ανθρώπους όταν εισπνεόταν ή απορροφούνταν μέσω του δέρματος. Τα σώματα των θυμάτων συλλέγονταν από άλλους κρατούμενους και παραδίδονταν στα κρεματόρια, εκ των οποίων τέσσερα ήταν σε διαρκή λειτουργία.

Σύμφωνα με τον δρ Πιότρ Σέτκιεβιτς, διευθυντή του Κέντρου Έρευνας Άουσβιτς-Μπίρκεναου, τα τέσσερα κρεματόρια είχαν «συνολική χωρητικότητα σχεδόν 5.000 σώματα την ημέρα».

Θυμούμενος τους θαλάμους αερίων και τα κρεματόρια, που κρατούσαν τους κρατούμενους σε μόνιμο φόβο, ο Ιβόρ δήλωσε: «Όσο κι αν φανταζόσουν τον τρόμο, δεν μπορούσες να φανταστείς τι ακριβώς συνέβαινε».

Η 27η Ιανουαρίου φέτος σηματοδοτεί την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, αλλά, όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Τζόρνταν Ντάνμπαρ: «Ζούμε σε έναν κόσμο παραπληροφόρησης και άρνησης».

«Αν επιτρέψουμε να ριζώσει αυτή η παραποίηση, διατρέχουμε τον κίνδυνο να ξαναγραφεί η ιστορία και ο πραγματικός τρόμος του Ολοκαυτώματος να ξεχαστεί», πρόσθεσε ο Ντάνμπαρ.

Το ντοκιμαντέρ της BBC One «What Happened at Auschwitz» όχι μόνο διηγείται την ιστορία του Ολοκαυτώματος μέσω των μαρτυριών του Ιβόρ Περλ και τριών άλλων επιζώντων, αλλά αποκαλύπτει και την άρνηση του Ολοκαυτώματος και του αντισημιτισμού που εξαπλώνονται στα κοινωνικά μέσα.

Ο Ντοβ Φόρμαν, δισέγγονος της επιζήσασας Λίλι Έμπερτ, η οποία πέθανε σε ηλικία 100 ετών τον Οκτώβριο του 2024, ανέφερε ότι ο λογαριασμός TikTok που δημιούργησε για τη μακαρίτισσα προγιαγιά του, ώστε να μοιραστεί τη μαρτυρία της με τους νέους, δέχεται «χιλιάδες σχόλια κάθε μέρα» από αρνητές του Ολοκαυτώματος και αντισημίτες.

«Μία που ξέφυγε από τον Χίτλερ», «Το Ολοκαύτωμα είναι ψεύτικο» και «Ερχόμαστε να σας βρούμε, ερχόμαστε να σας σκοτώσουμε» είναι μερικά από τα σοκαριστικά σχόλια που έχουν δημοσιεύσει χρήστες του TikTok στον λογαριασμό @lilyebert, ο οποίος έχει δύο εκατομμύρια ακολούθους και διαχειρίζεται ο Ντοβ.

Μιλώντας στον Τζόρνταν Ντάνμπαρ, ο Ντοβ παρέθεσε μια έκθεση της UNESCO του 2022, σύμφωνα με την οποία το 16% των αναρτήσεων που βλέπουν τα παιδιά σε όλα τα περιεχόμενα σχετικά με το Ολοκαύτωμα και τους Εβραίους στα κοινωνικά δίκτυα είναι «αντισημιτικές, αρνητικές για το Ολοκαύτωμα και παραποιημένες».

Αυτό το ποσοστό γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό, δεδομένου ότι το 50% των ανθρώπων πληροφορήθηκαν τις ειδήσεις τους από τα κοινωνικά δίκτυα πέρυσι.

«Οι άνθρωποι που περιηγούνται εκεί απορροφούν καθαρή παραπληροφόρηση, μίσος και άρνηση για το Ολοκαύτωμα», πρόσθεσε ο Ντοβ.