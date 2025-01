Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον Μπένιαμιν Νετανιάχου «να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει» για την εκεχειρία.

Συγκεκριμένα ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News σε τηλεφωνική συνέντευξη το Σάββατο (18/01/2025) ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Νετανιάχου «αρκετά σύντομα», αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή συνάντηση.

Είπε ότι είπε στον Νετανιάχου ότι «αυτό πρέπει να τελειώσει», αλλά ότι θα πρέπει «απλά να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι βέβαιος ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, θα το δούμε πολύ σύντομα, και καλύτερα να κρατήσει». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα απαιτήσουν «σεβασμό» για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα τηρηθεί και προειδοποίησε για τις συνέπειες εάν δεν ισχύσει.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να γίνουν και πάλι σεβαστές και πρέπει να γίνουν γρήγορα σεβαστές. Αλλά ο σεβασμός είναι η πρωταρχική λέξη που χρησιμοποιώ», είπε. «Εάν μας σεβαστούν, θα κρατήσει. Αν δεν μας σεβαστούν, θα ξεσπάσει η κόλαση».

Νωρίτερα με διάγγελμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στον ισραηλινό λαό για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 33 «αδελφοί και αδελφές θα επιστρέψουν στο σπίτι τους». Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί, λόγω της «σταθερής μας [του Ισραήλ] στάσης».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε χάρη στη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και του εκλεγμένου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε στο εθνικό του διάγγελμα, λέγοντας πόσο περήφανος είναι που είναι ηγέτης της χώρας που επιβλέπει αυτή την ιστορική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν υποστηρίξει πλήρως τον στόχο του πολέμου, είπε ο Νετανιάχου. Τώρα θα εκτιμήσουν πραγματικά αυτό που κάνουμε, πρόσθεσε.

Συνέχισε, λέγοντας ότι ο Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα έχει όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά που χρειαζόμαστε, καθώς επιμένει ότι το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα» να συνεχίσει τις μάχες αν χρειαστεί.

«Αν πρέπει να επιστρέψουμε στη μάχη, θα το κάνουμε με νέους, δυναμικούς τρόπους», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Μπάιντεν έδωσαν πλήρη υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ να επιστρέψει στη μάχη, εάν το Ισραήλ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για τη Φάση Β είναι μάταιες», είπε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Νετανιάχου περιέγραψε τις επιτυχίες της στρατιωτικής εκστρατείας τους τελευταίους 15 μήνες – συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς.

«Αλλάξαμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», ανέφερε ο Νετανιάχου. Ως αποτέλεσμα αυτού, πρόσθεσε, η Χαμάς είναι πλέον «εντελώς μόνη» σε αυτό το μέτωπο.

Ο Νετανιάχου συμπλήρωσε ότι στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, κατάφεραν να πείσουν τη Χαμάς να συμφωνήσει σε όρους που δεν είχε συμφωνήσει στο παρελθόν.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τη χώρα για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών του πολέμου.

Το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μέχρι να λάβει τον κατάλογο των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν από την Χαμάς κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θα προχωρήσουμε με την συμφωνία μέχρι να λάβουμε την λίστα των ομήρων που θα απελευθερωθούν, όπως έχει συμφωνηθεί. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί παραβιάσεις της συμφωνίας. Ακέραιη η ευθύνη ανήκει στην Χαμάς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού.

