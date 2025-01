Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, κατηγόρησε τον Έλον Μασκ για διάδοση «ψεμμάτων» σχετικά με την αντίδραση των αρχών στις πυρκαγιές που πλήττουν την περιοχή του Λος Άντζελες, εντείνοντας τις αντιπαραθέσεις τους γύρω από την παραπληροφόρηση.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, σύμμαχός του και ιδιοκτήτης εταιρειών όπως η Tesla, η SpaceX και το X, πολλαπλασίασαν τις επικρίσεις τους τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, από τις αρχές στην Καλιφόρνια.

Ο Έλον Μασκ υποστήριξε έτσι προ ημερών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, το X, ότι οι καταστροφές χιλιάδων σπιτιών εξαιτίας των πυρκαγιών οφείλονται στην «κακοδιοίκηση σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο που προκάλεσε έλλειψη νερού».

«Τα ψέματα (του Έλον Μασκ) εκτίθενται από πυροσβέστες», του απάντησε το βράδυ της Κυριακής, επίσης μέσω X, ο Γκάβιν Νιούσομ, συνοδεύοντας το σχόλιο με βίντεο στο οποίο ο μεγιστάνας ρώτησε πυροσβέστη γιατί υπάρχει πρόβλημα στον εφοδιασμό με νερό.

.@ElonMusk exposed by firefighters for his own lies. pic.twitter.com/3Q8xFZaQ3S