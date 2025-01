Σοβαρά προβλήματα στα Midlands στη Μεγάλη Βρετανία έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Οι Αρχές έχουν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς, ενώ στο βόρειο Yorkshire εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα σύμφωνα με το BBC.

🚨🇬🇧 Britain Flooding



Many parts of England are seeing unprecedented flooding, NOT rainfall just flooding.



The Globalists & fake news MSM will have you believe this is Climate Change with the only way to fix it being to pay more taxes, drive less & kill some cows.



Thankfully… pic.twitter.com/9ZLxy1jI3m