Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέσυρε από τον βυθό της θάλασσας μια άγκυρα του δεξαμενόπλοιου «Eagle S», για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και ότι ευθύνεται για τη βλάβη στο υποθαλάσσιο καλώδιο EstLink 2 που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, που συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Το «Eagle S», με σημαία των Νήσων Κουκ, φέρεται να προκάλεσε τη θραύση του καλωδίου σέρνοντας την άγκυρά του στον βυθό.

Ο όρος «σκιώδης στόλος» αφορά σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που υπόκεινται σε εμπάργκο.

Η Φινλανδία κατέσχεσε τον περασμένο μήνα το τάνκερ, ανοίγοντας έρευνα για δολιοφθορά.

