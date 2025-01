Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης με καλεσμένο έναν ράπερ, καθώς κατά λάθος πυροβόλησε μέσα από το παντελόνι του.

Ο 46χρονος «2 Low» εμφανίστηκε στην εκπομπή του YouTube «One on One with Mike D» και κάποια στιγμή έβαλε το χέρι στην τσέπη του. Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός με τους συντελεστές να τρομάζουν, ενώ ο ίδιος «πάγωσε» στη θέση του.

«Ποιος πυροβόλησε ποιον;», ρώτησε ο παρουσιαστής, με τον ράπερ να βγάζει το όπλο και να το βάζει πίσω από το παντελόνι του, αναφέροντας ότι ελπίζει να μην τραυματίστηκε στο πόδι του.

Τα σχόλια κάτω από σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο έπεσαν «βροχή», με ορισμένους χρήστες να γελάνε, ενώ άλλοι τόνισαν τα προβλήματα της οπλοκατοχής.

Δείτε σχετικό βίντεο: