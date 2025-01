Ο οδηγός του Tesla Cybertruck που τυλίχτηκε στις φλόγες έξω από το ξενοδοχείο του Ντόναλντ Τραμπ, στο Λας Βέγκας, την Τετάρτη, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν από την έκρηξη. Πιθανότατα σχεδίαζε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά τα εκρηκτικά δεν είχαν την αντίστοιχη ισχύ και το χαλύβδινο αμάξωμα του οχήματος απορρόφησε μεγάλο μέρος της έκρηξης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Όπως είπε ο σερίφης Κέβιν Μακ Μάχιλ, βρέθηκε στα πόδια του οδηγού του αυτοκινήτου ένα πιστόλι και θεωρείται ότι αυτοπυροβολήθηκε.

Μεταξύ άλλων απανθρακωμένων αντικειμένων που βρέθηκαν μέσα στο φορτηγό ήταν ένα δεύτερο πυροβόλο όπλο, μια σειρά από πυροτεχνήματα, ένα διαβατήριο, μια στρατιωτική ταυτότητα, πιστωτικές κάρτες, ένα iPhone και ένα smartwatch, είπε ο Μακ Μάχιλ. Οι Αρχές δήλωσαν ότι και τα δύο όπλα αγοράστηκαν νόμιμα.

