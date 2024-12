Κίνα και Ταϊβάν γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις, αν και σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο η έλευση του 2025, της «χρονιάς του Φιδιού», είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιναν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατο της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες.

Στην κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια.

