Tηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, είχε, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους περιέγραψε τη συντριβή ως «τραγικό περιστατικό» και παραδέχτηκε ότι η ρωσική αεράμυνα ήταν σε κατάσταση ενεργοποίησης τη στιγμή της προσέγγισης από το αεροπλάνο.

Ο Πούτιν επέμεινε ότι τα στρατεύματα της Ρωσίας αναχαίτιζαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν επίθεση στη ρωσική περιοχή της Τσετσενίας.

Παράλληλα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τη συντριβή.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι παρενόχλησαν τα συστήματα του αεροσκάφους και ότι αρνήθηκαν να δώσουν άδεια για να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ρωσία.

Οι πιλότοι προσπάθησαν να σώσουν το χτυπημένο αεροπλάνο καταφέρνοντας να διασχίσουν την Κασπία Θάλασσα πριν αυτό συντριβή στο έδαφος κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Aktau στο Καζακστάν.

Και οι δύο πιλότοι σκοτώθηκαν,όμως από τις προσπάθειές τους σώθηκαν τελικά 29 άνθρωποι από τους 67 επιβαίνοντες.

Σε ανακοίνωσή του στην τηλεφωνική επικοινωνία, το Κρεμλίνο ανέφερε: «Διεξήχθη λεπτομερής συζήτηση σχετικά με τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους των Αζερμπαϊτζάν Αερογραμμών στις 25 Δεκεμβρίου κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τη συγγνώμη του για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Εξέφρασε για άλλη μια φορά τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, διαπιστώθηκε ότι το επιβατικό αεροσκάφος του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ακολουθούσε αυστηρά το προγραμματισμένο δρομολόγιο, είχε κάνει αρκετές προσπάθειες προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Γκρόζνι.

Εκείνη την ώρα, το Γκρόζνι, το Μόζντοκ και το Βλαδικαυκάζ δέχονταν επίθεση από ουκρανικά μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας απέκρουαν αυτές τις επιθέσεις».

Το αεροσκάφος πιστεύεται ότι καταρρίφθηκε από ένα σύστημα αεράμυνας Pantsir-S.

Το Κρεμλίνο ανέφερε: «Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας άνοιξε ποινική υπόθεση βάσει του άρθρου 263 του Ποινικού Κώδικα (παραβίαση των κανόνων οδικής ασφάλειας και της λειτουργίας αεροπορικών μεταφορών). Οι πρώτες ανακριτικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη και ανακρίνονται ειδικοί τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.

Προς το παρόν, δύο υπάλληλοι από τη Γενική Εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται στο Γκρόζνι, και εργάζονται από κοινού με εκπροσώπους της Γενικής Εισαγγελίας και της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ειδικές υπηρεσίες από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν συνεργάζονται στενά στο σημείο της συντριβής κοντά στο Ακτάου».

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε πως, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες από αζερικές πηγές που μεταφέρθηκαν νωρίτερα στο Reuters, το αεροσκάφος ενδέχεται να καταρρίφθηκε από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

«Προτεραιότητά μας είναι να διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα ώστε να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τα αίτια του περιστατικού. Η Ρωσία οφείλει να δώσει σαφείς εξηγήσεις και να σταματήσει τη διασπορά παραπληροφόρησης», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.



The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK