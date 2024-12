Τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες οι πιλότοι χάνουν το ένα μετά το άλλο τα όργανα του αεροσκάφους μέχρι που τελικώς δεν έχουν κανέναν έλεγχο της πτήσης καταγράφουν οι διάλογοι μεταξύ πιλότων και πύργου ελέγχου λίγα λεπτά πριν τη συντριβή στο έδαφος του Καζακστάν.

Οι δραματικοί διάλογοι:

Στις 20:12, το πλήρωμα ενημερώνει ότι έχει χάσει και τα δύο GPS του Embraer E190AR, ζητώντας βοήθεια για την επιστροφή στο αεροδρόμιο του Μπακού.

20:16 «Έχουμε απώλεια ελέγχου, σύγκρουση με πουλιά στο πιλοτήριο. Σύγκρουση με πουλιά στο πιλοτήριο».

Ο πύργος ελέγχου απαντά: «AXY8243 σε ακούω, τι είδους βοήθεια χρειάζεσαι;». Ο πιλότος ξαναζητά άδεια να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μπακού.

Στις 20:17, ο πιλότος ακούγεται να αναφέρει πως κατευθύνεται στο «Mineralnye Vody» αεροδρόμια στα βόρεια της Ρωσίας.

Ο πύργος ελέγχου του λέει να κάνει αριστερή στροφή όμως το πιλοτήριο απαντά: «Δεν μπορώ να εκτελέσω, ο έλεγχος έχει χαθεί».

Στις 20:19, ένας από τους πιλότους δηλώνει: «Δεν μπορώ να διατηρήσω τα 150, έχουμε υψηλή πίεση στην καμπίνα».

Ο πύργος ελέγχου απαντά: «AXY8243, έγινες αντιληπτός»

Ένα λεπτό αργότερα στις 20:20, την προγραμματισμένη ώρα προσγείωσης της πτήσης, ο πιλότος αναφέρει: Αριστερή 360, ο έλεγχος του αεροσκάφους χάνεται».

Στις 20:21, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση που διέρρευσε, το πλήρωμα αποφασίζει να κατευθυνθεί στο Μαχάτσκαλα, ένα ρώσικο αεροδρόμιο στην Κασπία.

Στις 20:22 το πλήρωμα αναφέρει: «Τώρα χάνονται τα υδραυλικά»

Δύο λεπτά αργότερα στις 20:24 ο πιλότος εμφανίζεται να αναφέρει πως δεν έχει κηρύξει κατάσταση κινδύνου και δηλώνει στον πύργο ελέγχου πως «το πλήρωμα είναι στη θέση του».

Ο πύργος ελέγχου δεν μπορεί όμως να ακούσει το πλήρωμα. «Δυσκολευόμαστε να σας ακούσουμε. Πες μου το ύψος σου».

Η επικοινωνία με το αεροσκάφος χάνεται στη συνέχεια για 37 λεπτά, πριν το αεροσκάφος κάνει την τελευταία και μοιραία του προσπάθεια να προσγειωθεί στο Ακτάου.

Κυβερνητικές πηγές από το Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν την Πέμπτη στο Euronews ότι η συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Ακτάου την Τετάρτη προκλήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος.

Όπως ανέφεραν, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι. Τα θραύσματα από την έκρηξη του πυραύλου, που σημειώθηκε κοντά στο αεροσκάφος, τραυμάτισαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος καμπίνας.

Breaking: Azerbaijan Airlines plane crash on Wednesday was caused by Russian missile. (Via Euronews) pic.twitter.com/NPBwA2zG6R