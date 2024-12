Κυβερνητικές πηγές από το Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν την Πέμπτη στο Euronews ότι η συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Ακτάου την Τετάρτη προκλήθηκε από έναν ρωσικό πύραυλο εδάφους-αέρος.

Όπως ανέφεραν, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι. Τα θραύσματα από την έκρηξη του πυραύλου, που σημειώθηκε κοντά στο αεροσκάφος, τραυμάτισαν επιβάτες και μέλη του πληρώματος καμπίνας.

Breaking: Azerbaijan Airlines plane crash on Wednesday was caused by Russian missile. (Via Euronews) pic.twitter.com/NPBwA2zG6R