Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει τα αίτια που προκάλεσαν την συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν, καθώς μέχρι στιγμής έχουν προταθεί τρία κύρια σενάρια για την τραγωδία.

Το πρώτο από αυτά, που ήρθε στο προσκήνιο, υποστηρίζει ότι το επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 38 νεκρούς, πιθανώς συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στα προκαταρκτικά ευρήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορικών Μεταφορών της Ρωσίας, «Rosaviatsiya», όπως αναφέρει το πρακτορείο APA.

Η εκδοχή της Azerbaijan Airlines

Μια εναλλακτική εξήγηση δίνει η εταιρεία Azerbaijan Airlines, η οποία υποστηρίζει ότι η ομίχλη ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκτροπή του αεροσκάφους από την προγραμματισμένη του πορεία.

«Το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς το Γκρόζνι στη Ρωσία, όμως λόγω ομίχλης ξέφυγε από την πορεία του», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο BBC.

Το σενάριο του λάθος χτυπήματος από τη ρωσική αεράμυνα

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι φήμες πως η συντριβή του αεροσκάφους μπορεί να οφείλεται σε ακούσιο πλήγμα από το ρωσικό σύστημα αεράμυνας.

Σύμφωνα με το Euronews, που επικαλείται επίσημες πηγές εμπλεκόμενες στις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ το αεροπλάνο πλησίαζε τον τελικό προορισμό του, τη ρωσική πόλη Γκρόζνι, επιβάτες που επέζησαν ανέφεραν ότι άκουσαν μια έκρηξη, ακολουθούμενη από «κάτι που έμοιαζε με θραύσματα να προσκρούουν στο αεροπλάνο και να προκαλούν σοβαρές ζημιές στην άτρακτο».

Οι ίδιες πληροφορίες καταγράφονται και σε ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού καναλιού AnewZ, με έδρα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο επικαλείται αναφορές Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ. Ο μπλόγκερ ισχυρίζεται ότι «τα στοιχεία της ζημιάς στο αεροσκάφος ενδέχεται να υποδεικνύουν πλήγμα από σύστημα αεράμυνας, πιθανότατα κατά λάθος».

Azerbaijani plane crash in Kazakhstan sparks speculation of Russian air defense involvement https://t.co/PS69sHBHtn via @FrontNewsENG — Front News ENG (@FrontNewsENG) December 26, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γκρόζνι αποτελεί κρίσιμο κόμβο στις ρωσο-ουκρανικές συγκρούσεις, καθώς οι τσετσενικές δυνάμεις υπό τον Ραμζάν Καντίροφ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις του Κρεμλίνου. Αυτό καθιστά την πρωτεύουσα της Τσετσενίας ενδεχόμενο στόχο για τα ουκρανικά drones.

Εάν το συγκεκριμένο σενάριο αποδειχθεί αληθινό, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές επιπλοκές στις σχέσεις Ρωσίας και Καζακστάν, δύο χωρών με παραδοσιακά στενούς δεσμούς και εξαιρετική συνεργασία.

In this photo released by Kazakhstan’s Emergency Ministry Press Service, rescuers work at the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer 190 lays on the ground near the airport of Aktau, Kazakhstan, Thursday, Dec. 26, 2024. (Kazakhstan’s Emergency Ministry Press Service via AP)

Συγκροτήθηκε η ερευνητική επιτροπή

Ο υπουργός Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, Καμαλαντίν Χεϊντάροφ, δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».

Όπως ανέφερε, έχει συσταθεί ερευνητική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Γενικής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού. «Τα αίτια της συντριβής θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τους ειδικούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

The #Kremlin has refused to comment on media reports suggesting that an #AzerbaijanAirlines plane crash was the result of an attack.



➡️ On Wednesday, Russia's Federal Air Transport Agency stated that preliminary findings indicated a bird collision as the cause of the crash.



➡️… pic.twitter.com/F1AXkyiNog — Ali Shunnaq 🖊️ ★彡 𝒜𝓁𝒾 彡★ (@schunnaq) December 26, 2024

Τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την πτώση

Μετά το περιστατικό, ο πιλότος του αεροσκάφους φέρεται να εξέπεμψε σήμα «SOS» ενώ πετούσε πάνω από την Κασπία Θάλασσα. Σύμφωνα με το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν, το αεροπλάνο τύπου «Embraer 190», το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι, επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Ακτάου.

Κατά την προσπάθεια προσγείωσης, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος ραγδαία, οδηγώντας τελικά σε συντριβή. Μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, ακολούθησε έκρηξη και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κοπεί στα δύο.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί επτά θυμάτων από τους 38 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Azerbaijan Airlines Flight crashed near Aktau, Kazakhstan, claiming 35 lives and injuring 32. While early reports suggested that a bird strike might have caused the crash, later evidence indicated a potential link to air defense system activity. pic.twitter.com/SNtgn1rIjF — The Caspian Post (@thecaspianpost) December 25, 2024

Πεσκόφ: Λάθος να γίνονται εικασίες

«Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Moscow would not “put forward hypotheses” about the cause of the Azerbaijan Airlines passenger plane crash at Aqtau Airport in southwestern Kazakhstan that killed 38 people on Wednesday. ⤵️ pic.twitter.com/L7qG32xCQ4 — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 26, 2024

Αεροπλάνο Embraer EMBR3.SA συνετρίβη χθες, Τετάρτη, κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε 38 ανθρώπους, ύστερα από την εκτροπή του από την κανονική του πορεία πάνω από περιοχή της Ρωσίας την οποία πρόσφατα υπερασπίστηκε η Μόσχα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).