Η πρώην στρίπερ και καταδικασθείσα για φόνο, Κρίσταλ Μάγκνουμ, παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι είπε ψέματα ότι τρεις παίκτες λακρός του Πανεπιστημίου Duke τη βίασαν σε ένα πάρτι της ομάδας το 2006.

Η Crystal Mangum, από το Durham της Βόρειας Καρολίνας, ήρθε στο προσκήνιο το 2006 όταν κατηγόρησε τρεις άνδρες ότι τη βίασαν ομαδικά κατά τη διάρκεια ενός πάρτι όπου είχε προσληφθεί ως στρίπερ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Η 46χρονη μητέρα τριών παιδιών βρίσκεται σήμερα στη φυλακή αφού καταδικάστηκε για φόνο δευτέρου βαθμού επειδή μαχαίρωσε τον φίλο της με κουζινομάχαιρο το 2011.

