Προσωρινή διακοπή προσγειώσεων επιβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας μετά από την επίθεση drone, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) στο κανάλι της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση αυτού του είδους, κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι 12 drones καταρρίφθηκαν στις περιοχές Ράμενσκογε και Κολομένσκι περιφερειακά της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως επίσης και στην πόλη Ντομοντέντοβο που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Russia: The number of drones attacking Moscow has exceeded three dozen. Preliminary, these are UAVs of the "Lyuty" type, which can cover a distance of up to 1000 km with a 50 kg warhead. pic.twitter.com/xyKN92Xnj9