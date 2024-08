❌ #Porticello #Palermo, riprese alle 8 di #oggi le immersioni dei #sommozzatori speleo dei #vigilidelfuoco per le ricerche dei 6 dispersi. Complesso l’ingresso nello yacht, in atto la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l’interno [#20agosto 11:00] pic.twitter.com/QRTdGtO8r2